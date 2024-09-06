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Zonguldak'ta Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 5 Tutuklama

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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Operasyonda 3 kilo toz esrar ele geçirildi.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçe merkezinde uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen A.A, E.T, K.T, H.U, M.K.U. ve L.E'yi takibe aldı.

Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada poşetler halinde satışa hazır 3 kilo toz esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 5'i çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, H.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Karadeniz zonguldak Güncel Ereğli Hukuk Suç

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