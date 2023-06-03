Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Karadeniz Ereğli ve Alaplı ilçelerinde uyuşturucu madde satışı yapan, temin eden ve kullanan kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından 3 şüpheli ifadesi alınarak serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 2 zanlıdan biri çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğeri tutuklandı.