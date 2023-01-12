Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu madde satışı yapan, temin eden ve kullanan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.
Çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 16 tabanca fişeği ele geçirilen operasyonda, 3 zanlı gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Güncel