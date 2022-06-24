Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, kentte uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda Ç.Ç, K.S. ve E.A. gözaltına alındı. Operasyonda, 24 kilogram uyuşturucu madde, kimyasal sıvı ile uyuşturucu madde yetiştirmekte kullanılan materyaller ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel Zonguldak Hisarcık Ereğli Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.