Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

AA - Mustafa Kemal Bektaş - Güncel
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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, kentte uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda Ç.Ç, K.S. ve E.A. gözaltına alındı.

Operasyonda, 24 kilogram uyuşturucu madde, kimyasal sıvı ile uyuşturucu madde yetiştirmekte kullanılan materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel

Zonguldak Hisarcık Ereğli Güncel Haberler

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