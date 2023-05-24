Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Gökçebey ilçesinde operasyon düzenledi.
Çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 1 zanlı yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel