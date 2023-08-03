Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama

Zonguldak'ın Kdz. Ereğli ilçesinde jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı. Operasyonda 3.700 gram kubar esrar ve 9 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Zonguldak'ın Kdz. Ereğli ilçesinde jandarma tarafından uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Dün Kdz. Ereğli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir arazide yapılan aramada 3.700 garm kubar esrar, 9 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyonda jandarma tarafından gözaltına alınan kişi adliyede sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK