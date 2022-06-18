Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü cezaevine gönderildi. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü cezaevine gönderildi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kentte uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu madde ile 2 cep telefonu, 17 uyuşturucu kullanma aparatı ve 3 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AA / Gökhan Yılmaz - Güncel Zonguldak Güncel Haberler

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