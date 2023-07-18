Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı. Operasyonda 45 gram uyuşturucu madde ve 3 adet bıçak ele geçirildi. Şüpheliler uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 şüpheli yakalandı. Operasyonda 45 gram uyuşturucu madde ve 3 adet bıçak ele geçirildi. G.A. ve H.D. isimli şüpheliler uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen G.A. ve H.D., mahkeme tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK