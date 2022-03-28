Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

AA - Gökhan Yılmaz - Güncel
 - Güncelleme:
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında operasyon düzenlendi.

Yol kontrolü sırasında araçta yapılan aramada 500 gram toz ve 6 gram kubar esrar, 100 gram metamfetamin, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve 6 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Zonguldak, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title