Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

AA - Mustafa Kemal Bektaş - Güncel
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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince kentte uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında operasyon düzenlendi.

Operasyonda, şüpheliler İ.H.T, E.Y. ve Ş.D. gözaltına alındı.

Zanlıların evlerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde, Hint keneviri, tabanca ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Y. tutuklandı, İ.H.T'ye adli kontrol hükümleri uygulandı. Ş.D. ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Zonguldak Ereğli Güncel Haberler

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