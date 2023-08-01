Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonunda 1 Kişi Tutuklandı
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda jandarma tarafından gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda jandarma tarafından gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kdz. Ereğli ilçesinde operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri operasyonda; 34 kök kenevir bitkisi, 2 adet marihuana bitkisi, 29 adet Hint keneviri fidesi, 60 gram kubar esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca, 549 adet tabanca fişeği, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 20 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, adli makamlara sevk edilen 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK