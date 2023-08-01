Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonunda 1 Kişi Tutuklandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda jandarma tarafından gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.