Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Haberler

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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

AA - Mustafa Kemal Bektaş - Güncel
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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 1'i tutuklandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, kentte uyuşturucu ticareti yapan, kullanan ve bulunduran kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda R.H, G.D, S.S, B.A.T, A.K, C.Y, S.E. ile Ş.A'yı gözaltına aldı.

Aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüphelilerden 7'si hakkında uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak suçundan adli işlem yapılırken, hakkında aynı suçtan yakalama kararı bulunan S.S. ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Zonguldak, Ereğli, Güncel, Haberler

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