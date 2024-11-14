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Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: Tek Şüpheli Tutuklandı

Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: Tek Şüpheli Tutuklandı
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli, ev ve iş yerinde bulunan uyuşturucu maddeler ve aparatlar ile birlikte tutuklandı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bir zanlının ev ve iş yerinde yapılan aramada, farklı miktarlarda uyuşturucu madde, ???????hassas terazi, 2 paket "çarşaf" olarak tabir edilen sarma kağıdı ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel
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