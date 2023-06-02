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Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 8 Şüpheli Yakalandı

Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 8 Şüpheli Yakalandı

Güncel Haberler

Zonguldak'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı. Operasyonda uyuşturucu madde, uyuşturucu hap, hassas terazi ve tabanca ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlemler yapıldı.

Zonguldak'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 6 gram uyuşturucu madde, 41 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi ve 1 adet tabanca ele geçirildi. U.A, G.T, M.K, D.E, T.G, N.Y. ve M.G.'ye uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan adli işlemler yapıldı.

D.K. isimli şüpheli uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen D.K. mahkeme tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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