Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı

Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı
Zonguldak'ta gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı. Operasyon sonucu 2 kilo 600 gram bonzai ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Gözaltına alınanlardan bazıları serbest bırakılırken, 3 kişi tutuklandı.

ZONGULDAK'ta polis tarafından düzenlenen operasyonda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü 24-26 Kasım arasında narkotik operasyonu düzenledi. Uyuşturucu madde kullandığı ve satışı yaptığı iddia edilen G.K., Ş.B., S.K., F.Ç., M.K., O.K., E.G. ve A.T. isimli şüpheliler, gözaltına alındı. Operasyonlarda; 2 kilo 600 gram bonzai, 6 gram esrar, 202 ecstasy, 43 karton dolu makaron sigara, 245 paket dolu makaron ve 16 kilo 500 gram bandrolsüz tütün ele geçirildi. F.Ç., M.K., O.K. ve E.G., 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak' suçundan adli işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. G.K., Ş.B., S.K. ve A.T. hakkında ise 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 4 şüpheliden A.T. adli kontrolle serbest bırakılırken, G.K., Ş.B. ve S.K. tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
