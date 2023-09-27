Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Operasyonda uyuşturucu madde, tabanca ve para ele geçirildi.

Zonguldak'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 1'i uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği Kdz. Ereğli ilçesinde operasyon gerçekleştirdi. Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından M.N., O.A., K.G., O.T., O.E. ve A.C. isimli 6 şüpheli yakalandı. Yapılan operasyon neticesinde ölümcül etkiye sahip 23 gram uyuşturucu madde, 48 adet uyuşturucu etkiye sahip hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet tabanca fişeği, 12 adet kuru sıkı tabanca fişeği, 9 bin 245 TL ve 50 dolar ele geçirildi.

O.A., K.G., O.T., O.E. ve A.C. isimli şüphelilere kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak suçundan işlem yapılırken, M.N isimli şüpheliye ise uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılarak Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmek üzere gözaltına alındı. - ZONGULDAK