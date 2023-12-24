Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Karadeniz Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Kent merkezinde 1, Karadeniz Ereğli ilçesinde de 5 zanlının yakalandığı operasyonda, bir miktar uyuşturucu, 3 hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatı ve paketleme ekipmanı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli salıverilirken, adliyeye sevk edilen 4 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.