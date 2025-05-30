Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan veya ticaretini yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda bir miktar sentetik uyuşturucu ve 12 bin lira ele geçirildi.

Operasyonda F.D, S.Y, H.İ.T. ve B.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.G, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

F.D, S.Y. ve H.İ.T. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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