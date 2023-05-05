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Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Güncel Haberler

Zonguldak'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı, diğer şüphelilerden 4'ü serbest bırakıldı.

3 TUTUKLAMA

Zonguldak'ta, uyuşturucu çetesine yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden A.S.K.'nın da aralarında bulunduğu 4'ü savcılık ifadesinin ardından serbest kaldı. H.C. ve F.O. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Şüphelilerden Ayhan Küçükdere ve oğlu Samet Küçükdere ile Mehmet Can Arslaner tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Sencer Arslan - Güncel

Zonguldak Güncel Haberler

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