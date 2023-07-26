Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde emniyet tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, Kozlu ilçesinde operasyon gerçekleştirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyon neticesinde 5.11 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. A.K. ve V.I. isimli şüpheli şahıslara uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan işlem yapıldı. Ayrıca, E.U. isimli şahsın "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan, V.I. isimli şahsın ise "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan haklarında yakalama emri bulunduğu tespit edilerek gözaltına alındı. - ZONGULDAK