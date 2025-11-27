Haberler

Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

Güncelleme:
Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve bandrolsüz tütün ele geçirildi.

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 43 karton ve 245 paket dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 16 kilo 500 gram bandrolsüz tütün ele geçirildi.

Operasyonda 8 zanlı yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1 şüpheliye adli kontrol hükümleri uygulandı.

Şüphelilerden 4'ü hakkında ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
