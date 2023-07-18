Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
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Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli cezaevine gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu ve bıçak ele geçirildi. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte uyuşturucu madde satışı yapan, temin eden ve kullanan kişilere yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve 3 bıçak ele geçirilen operasyonda şüpheli G.A. ve H.D. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.