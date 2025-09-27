Haberler

Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Zanlı Tutuklandı

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı. Jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, 136 gram kubar esrar, 24 gram sentetik uyuşturucu ve 18 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Ekiplerce belirlenen 2 adrese düzenlenen operasyonda, 136 gram kubar esrar, 24 gram sentetik uyuşturucu, 18 gram kenevir tohumu, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonda ise 89 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Çalışmalar kapsamında 4 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan, 2 şüpheli hakkında ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan işlem yapıldı.

Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel
