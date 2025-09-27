Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Zanlı Tutuklandı

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Ekiplerce belirlenen 2 adrese düzenlenen operasyonda, 136 gram kubar esrar, 24 gram sentetik uyuşturucu, 18 gram kenevir tohumu, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonda ise 89 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Çalışmalar kapsamında 4 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan, 2 şüpheli hakkında ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan işlem yapıldı.

Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.