Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Zonguldak'ta polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheliden biri tutuklandı. Operasyonda 35 gram uyuşturucu ve bin 40 TL ele geçirildi.

Zonguldak'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i uyuşturucu çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kilimli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda T.K. ve U.T. isimli şüpheliler yakalandı. Yapılan operasyon neticesinde ölümcül etkiye sahip 35 gram uyuşturucu madde ve bin 40 TL para ele geçirildi. U.T. isimli şüpheliye kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak suçundan işlem yapılırken, T.K. isimli şüpheli ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Mahkeme tarafından T.K isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK