Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Zonguldak'ta polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre Kdz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü operasyon gerçekleştirdi. Zonguldak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kdz. Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve Asayiş Büro ekiplerince yapılan operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Operasyon neticesinde 172 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ş.A isimli şahsa uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. V.A isimli şahıs ise uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. V.A isimli şüpheli şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK