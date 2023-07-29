Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
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Zonguldak'ta jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda 228 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Zonguldak'ta jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kdz. Ereğli ve Kilimli ilçelerinde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden 2 ayrı adreste operasyon düzenlendi. Operasyonda 228 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 2 şüpheli şahıs ifadesi alınarak serbest bırakıldı. 1 şüpheli şahıs ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel