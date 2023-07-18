Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Zonguldak'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü il merkezinde operasyon gerçekleştirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir şüpheli yakalandı. Operasyon neticesinde 32 adet kenevir bitkisi ele geçirildi. M.K. isimli şüpheli şahıs izinsiz kenevir bitkisi yetiştirmek ve uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından adli işlem yapılarak gözaltına alındı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen M.K. isimli şüpheli mahkeme tarafından "2313 sayılı Kanuna Muhalefet Yasa Dışı Kenevir Bitkisi Yetiştirmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK