Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı Zonguldak'ın Devrek ve Ereğli ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Zonguldak'ın Devrek ve Ereğli ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda, 156 kök kenevir, 103 gram kubar esrar ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel Zonguldak Ereğli Güncel Haberler

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