Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
AA - Mustafa Kemal Bektaş - Güncel
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Zonguldak'ın Devrek ve Ereğli ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Zonguldak'ın Devrek ve Ereğli ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonlarda, 156 kök kenevir, 103 gram kubar esrar ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel