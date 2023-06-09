Zonguldak'ta unutulan 1700 dolar sahibine teslim edildi

ZONGULDAK'ta özel halk otobüsü şoförü Hüseyin Küçük, otobüste unutulan 1700 doları zabıtaya teslim etti. Para, teknik inceleme sonucu sahibi olduğu belirlenen yabancı uyruklu Khaldoon Israel isimli engelli kadına verildi.

Dün öğle saatlerinde kent merkezinden bir alışveriş merkezine sefer düzenleyen özel halk otobüsünde bir poşet unutulduğunu fark eden yolcular, sürücü Hüseyin Küçük'e haber verdi. Küçük, seferini tamamlayınca poşeti inceledi ve içinde 1700 dolar para olduğunu gördü. Sürücü, bulduğu parayı tutanak tutarak zabıta ekiplerine verdi. Özel halk otobüslerinin kart sistemi ve güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, 1700 doların sahibini otobüse binerken kullandığı engelli kartından tespit etti. Para, yabancı uyruklu Khaldoon İsrael isimli engelli kadına teslim edildi.

Halk otobüsü şoförü Hüseyin Küçük, 'Bir bayan arkadaşımız engelli olduğu için arka kapıdan binmişti. Araba durunca yolcu alırken öne doğru çıktı. O esnada poşetini düşürmüş. İniş yaparken kart basmak için ön tarafa geldi. Önden inince poşeti arkada unuttu. En son yolcu inerken bana 'Kaptan, biri poşet unutmuş' dedi. Poşetin içinde bir poşet daha vardı. İçinden 1700 dolar para çıktı. Biz zabıtaya teslim ettikö dedi. (DHA)

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