Zonguldak'ta 'Türkiye Duman Uygulaması' kapsamında aranan şahıs yakalandı

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen 'Türkiye Duman Uygulaması'nda cinsel istismar ve hakaret suçlarından aranan bir şahıs yakalandı. Operasyonda 2 bin 99 kişi ve 329 araç kontrol edildi.

Zonguldak'ta 'Türkiye Duman Uygulaması' çerçevesinde cinsel istismar ve hakaret suçundan aranan şahıs yakalandı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı, geniş çaplı bir güvenlik operasyonu gerçekleştirdi. Sabah 10.00 ile öğleden sonra 15.00 saatleri arasında "Türkiye Duman Uygulaması" adı altında düzenlenen operasyon, il genelindeki 34 farklı uygulama noktasında eş zamanlı olarak yürütüldü. Operasyona toplamda 44 ekip ve 135 personel katıldı.

Gerçekleştirilen uygulama sırasında 2 bin 99 kişi ve 329 araç detaylı bir şekilde kontrol edildi. Yapılan sorgulamalar neticesinde, cinsel istismar ve hakaret suçlarından dolayı 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli yakalandı. Yakalanan şahıs, adli makamlara sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK