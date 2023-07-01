Zonguldak'ta traktör kazasında yaşlı adam hayatını kaybetti
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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 83 yaşındaki Sadullah Adıtepe hayatını kaybetti. Traktörün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu altında kalan yaşlı adam, kurtarma çalışmalarına rağmen hayatını kaybetti. Cenaze, incelemelerin ardından hastanenin morguna kaldırıldı.
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 83 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi.
Sadullah Adıtepe'nin kullandığı traktör, Adatepe köyündeki yolda kontrolden çıkarak devrildi.
Aracın altında kalan yaşlı adamın kurtarılması için bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan Adıtepe'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, incelemelerin ardından çevredeki hastanenin morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel