Üye Girişi
Haberler

Zonguldak'ta Traktör Kazası: Sürücü Yaralandı

Güncel Haberler

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde traktör sürücüsü, harç tankerini traktöre bağlayıp hareket ettiği esnada takla atması sonucu yaralandı. Kazada sürücü, kurtarma ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde traktör sürücüsü, harç tankerini traktöre bağlayıp hareket ettiği esnada takla atması sonucu yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Ahatlı-Gemeçler köyünde meydana geldi. 67 ZD 409 plakalı traktörün sürücüsü H.Y., harç tankerini traktörün arkasına bağlayarak gitmeye çalıştı. Dengeyi sağlayamayan H.Y.'nin traktörü devrilerek takla attı. Çevredeki vatandaşlar 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Takla atarak traktörün altında kalan yaralı sürücüyü AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerince Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Traktörde ise hasar meydana geldi.

Jandarma tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Zonguldak Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title