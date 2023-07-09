Zonguldak'ta Trafo Merkezlerinin Su Altında Kalması Nedeniyle Enerji Verilemiyor

Zonguldak Valiliği, aşırı yağışlar nedeniyle Çaycuma, Gökçebey, Devrek ve Karadeniz Ereğli'nin bir kısmına geçici olarak enerji verilemediğini duyurdu. Valilik, sosyal medyada yapılan baraj kapaklarının açılacağına dair asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, kentte yağışın devam etmesi nedeniyle vatandaşların dere kenarlarından uzak durmaları ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

Zonguldak Valiliği, trafo merkezlerinin su altında kalması nedeniyle Çaycuma, Gökçebey, Devrek ve Karadeniz Ereğli'nin bir kısmına geçici olarak enerji verilemediğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, aşırı yağışlar nedeniyle baraj kapaklarının açılacağı şeklinde sosyal mecralarda yapılan paylaşımların asılsız olduğu belirtildi.

Bu paylaşımlara kesinlikle itibar edilmemesi gerektiği aktarılan açıklamada, "Trafo merkezlerinin su altında kalması nedeniyle Çaycuma, Gökçebey, Devrek ve Karadeniz Ereğli'nin bir kısmına geçici olarak enerji verilememektedir. Çalışmalar aralıksız sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca kentte yağışın devam edeceği uyarısı nedeniyle vatandaşların dere kenarlarından uzak durmaları, dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.