Zonguldak'ta trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Güncel Haberler Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Adem Koç 'un kullandığı 67 NE 981 plakalı otomobil, Perşembe beldesi ışıklı kavşak mevkisinde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 52 LK 067 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. İhbar üzerine kaza mahalline gelen sağlık görevlileri, sürücü Koç'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaynak: AA / Güncel Zonguldak Adem Koç Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Zonguldak'ta trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.