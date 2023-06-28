Zonguldak'ta trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında İbrahim E. isimli sürücü hayatını kaybetti, eşi ise yaralandı. Kazada diğer yaralının sağlık durumu ise iyi.