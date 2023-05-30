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Zonguldak'ta Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı

Zonguldak'ta Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı

Güncel Haberler

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yaralandı.

Kaza Zonguldak Ereğli karayolu Ören mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Zonguldak'tan Ereğli istikametine ilerleyen Ayhan A. İdaresindeki 67 TR 725 plakalı araç viraja geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarpıp toprak zemine çıkarak durabildi. Kazada sürücü Ayhan A. Yaralanırken olay yerine kazayı gören vatandaşlar tarafından sağlık ve polis ekibi istendi. Olay yerine gelen sağlık ekibi Ayhan A.'nın durumunun iyi olması ve kendisinin hastaneye gitmek istemesi üzerine olay yerinden ayrıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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