Zonguldak'ta Trafik Kazası: İki Yaralı

Zonguldak'ta otomobilin belediye aracına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Zonguldak- Ankara kara yolunun Köroğlu ayrımında S.D. idaresindeki 67 NR 981 plakalı otomobil, yol bakım çalışmasında görevli park halindeki 67 ACM 881 plakalı belediye aracına çarptı.

Kazada, sürücü S.D. ile yanındaki M.D. yaralandı, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.