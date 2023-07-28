Zonguldak'ta trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tali yoldan ana yola çıkan bir otomobilin başka bir araca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde tali yoldan ana yola çıkan otomobilin, ana yolda seyir halinde olan araca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, ilçenin Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 67 ABR 811 plakalı Hyundai marka otomobil, tali yoldan ana yola çıktığı anda karşı yönden gelen 67 AU 593 plakalı araca çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazada araçlarda maddi hasar oluşurken, araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK