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Zonguldak'ta trafik denetimi yapıldı

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Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri Üniversite Caddesinde uygulama yaparak, kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uyguladı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri Üniversite Caddesinde uygulama yaparak, tek tek durdurdukları araçları denetleyerek, kurallara uymayanlar aise cezai işlem uyguladı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri Üniversite Caddesinde uygulama yaptı. Ekipler, araçları tek tek durdurarak, emniyet kemeri, ehliyet, ruhsat ve GBT kontrolü yaptı. Kurallara uymayan sürücülere ise cezai işlem uygulandı. Uygulamaların aralıksız devam edeceği öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Zonguldak Güncel Haberler

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