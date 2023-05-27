Zonguldak'ta Tomruk Yüklü TIR Devrildi: 1 Yaralı

ZONGULDAK'ta tünel çıkışında sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tomruk yüklü TIR metrelerce sürüklenerek devrildi. Kazada sürücü Ahmet Bal(54) ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gökgül Tüneli çıkışında meydana geldi. Ankara yönünden Zonguldak istikametine giden Ahmet Bal idaresindeki 54 AHS 871 plakalı tomruk yüklü TIR kontrolden çıkarak tünel çıkışında devrildi. Metrelerce sürüklenen TIR'da bulunan tomruklar yola saçılırken kazanın ardından olay yerine 112 Acil, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü AFAD ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılarak tedavisi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yola devrilen tomruklar nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)