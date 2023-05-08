- Zonguldak'ta TOGG heyecanı

TOGG'da fotoğraf çektirebilmek için birbirleriyle yarıştılar

ZONGULDAK - Yerli ve milli araç TOGG Zonguldak'a geldi. TOGG'un direksiyonuna geçerek Zonguldak Belediye Başkanlığı binasının önüne getiren Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Bartın'dan sonra Zonguldak'a getirilen TOGG, Zonguldak Belediye Binası önünde sergilendi. AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, milletvekili adayları ve belediye başkanlarının yanı sıra vatandaşlar TOGG'a yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar aracın önünde hatıra fotoğrafı çektirirken direksiyon koltuğuna oturarak içini inceledi. Bazı vatandaşlar ise bagajını açarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

25 gün önce yerli ve milli gazımızı sisteme vermiştik. bUgün de yerli ve milil akıllı cihazımızı Zonguldak'a getirdik. Devrin arabası şükürler olsun yollardı. Devrim arabası engellenmişti ama daha büyük bir devrimle arabamız geldi. Hamdolsun şükürler olsun gururluyuz mutluyuz. Allah Recep Tayyip Erdoğan'a ülkemizin insanlarına daha da hizmet yapmayı nasip etsin" dedi.

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan şehrin tarihi bir gün yaşadığını ifade ederek "Çok mutluyuz, gururluyuz, heyecanlıyız. Bugün Zonguldak için tarihi bir gün. 27 Aralık 2019 tarihinde sosyal medya hesaplarından paylaşmıştım. Aynı renk aynı plaka. Rabbim binmek sürmek nasip etti. Ülkemize vatanımıza milletimize hayırlı olsun. İyi ki varsın Recep Tayyip Erdoğan" diyoruz" şeklinde konuştu.

Araca binen vatandaşlar ise "Tek kelime, muhteşem. Allah herkese nasip etsin. İnşallah bize de nasip eder" ifadelerine yer verdi. TOGG'un 67 ZNG 67 plakası ise gözlerden kaçmazken gün içerisinde Zonguldak tabelasının bulunduğu alanda da sergilenmeye devam edecek.