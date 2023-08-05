Zonguldak'ta tırın dorsesi yan yattı, ölen ya da yaralanan olmadı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen kazada tırın dorsesi yan yatarken ölen ya da yaralanan olmadı. Kazada sadece maddi hasar meydana geldi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen kazada tırın dorsesi yan yatarken ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Ören kavşağından Deli Hakkı istikametine dönen S.D.'nin kullandığı 67 ABB 066 plakalı tır bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı ve dorsedeki yük kaydı. Savrulan tırın dorsesinin yol ortasına yan yatması sonucu içindeki tonlarca malzeme yol kenarına döküldü. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Tırdan yola dökülen malzemeler araç sahibi tarafından toplanmaya çalışıldı. - ZONGULDAK