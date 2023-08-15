Zonguldak'ta Tır Dorsesi Ayrıldı, Yere Yağ Döküldü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde seyir halindeki bir tırın dorsesi ayrılarak yere yağ döktü. Trafik bir süre aksadı ancak yapılan temizlik çalışmasıyla yol normale döndü.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde seyir halindeki tırın dorsesi ayrılınca yere yağ döküldü. Trafik bir süre aksarken yapılan çalışmanın ardından yağ yoldan temizlendi.

Olay gece saatlerinde Kışla Mahallesi Potbaşı kavşağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Gülüç istikametine seyir halinde olan H.T idaresindeki 34 ZYT 02 dorse plakalı tırın dorsesi ayrıldı. Hemen aracı durduran sürücü yaşanabilecek bir kazanın önüne geçti. Dorsenin baş kısmından ayrılması nedeniyle araçtan yere yağ döküldü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yolda önlem aldı. Olay nedeniyle trafik bir süre aksarken, belediye ekiplerinin yolda yaptığı temizlik çalışması sonrası normale döndü. - ZONGULDAK