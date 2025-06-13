Zonguldak'ta Tır Çarpması Sonucu Yaşamını Yitiren Kadının Ailesinden Tepki

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80 yaşındaki Rukiye Solmaz'ın tır çarpması sonucu ölümü üzerine çocukları, yetkililerden gerekli trafik önlemlerinin alınmasını talep etti. Aile, yaşanan kazalarda ihmal olduğunu belirterek, sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Zonguldak'ta tırın çarpması sonucu yaşamını yitiren 80 yaşındaki kadının çocukları, yetkililerden gerekli tedbirlerin alınmasını talep etti.

Bülent Ecevit Caddesi'ndeki kazada hayatını kaybeden Rukiye Solmaz'ın çocukları Murat Solmaz ve Serpil Solmaz Uysal, kaza mahalline gelerek üst geçit, trafik ışıkları gibi gerekli önlemler alınmadığı gerekçesiyle tepki gösterdi.

Uysal, gazetecilere, üç ölümlü kazanın son kurbanının annesi olduğunu söyledi. İnsanın en kutsal hakkının yaşam hakkı olduğunu belirten Uysal, annesinin acı ölümüne sebep olanları öğrenmek istediklerini dile getirdi.

Yöneticilerin acılarını paylaşmadıklarını ve üstlerine düşen sorumluluğu almadıklarını savunan Uysal, "Bayramda annemizin elini öpemedik. Annemin ölümünde kimin suçu, ihmali varsa hukuki yönden cezasını muhakkak çekecektir." ifadelerini kullandı.

S.A'nın kullandığı 28 AS 074 plakalı nakliyat tırı, 22 Mayıs'ta Bülent Ecevit Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Rukiye Solmaz'a (80) çarpmış, kalbi duran ve yaklaşık 15 dakika kalp masajı yapılan yaşlı kadın, kaldırıldığı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel
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