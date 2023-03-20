Zonguldak'ta terastan düşen kadının ölümüne ilişkin erkek arkadaşı yargılanıyor

Zonguldak'ta terastan düşen Ayşe Özgecan Usta'nın ölümüne ilişkin erkek arkadaşının yargılanmasına devam edildi.

2. Asliye Ceza Mahkemesindeki ikinci duruşmaya, tutuksuz sanık B.C.A. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Maktul Usta'nın ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Söz alan baba Kenan Usta, delillerin karartılıp karartılmadığının araştırılmasını isteyerek, sanığın tutuklanmasını ayrıca olay yerinde inceleme yapan memurların da sorgulanmasını talep etti.

Sanık avukatı ise müvekkilinin uzun süredir ev hapsinde tutulduğuna değinerek, delil durumu göz önüne alındığında adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını veya ayda 1 şeklinde yumuşatılmasını istedi.

Bazı tanıkların da dinlenildiği duruşmada, adli kontrol tedbirinin yumuşatılması ve tutuklama talebi reddedildi.

Mahkeme, bir sonraki duruşmada olay yerinde inceleme yapan polislerin salonda hazır bulunmalarına ve tanıkların dinlenilmesine karar verdi.

Olay

İddiaya göre, 5 Şubat 2021'de, Ankara'dan Zonguldak'ta yaşayan erkek arkadaşı B.C.A'nın yanına gelip kısa sürede evlenme teklifinde bulunan Ayşe Özgecan Usta'nın (28) talebi olumlu karşılanmayınca taraflar arasında tartışma çıkmıştı. B.C.A, tartışmanın büyümesi üzerine 8. kattaki dairenin terasına yönelen Usta'yı tutmaya çalışmasına rağmen başarılı olamamıştı.

Davanın iddianamesinde, düşmek üzere olan kız arkadaşını tutmaya çalışıp komşularından yardım isteyen B.C.A'nın, Usta'nın intihar girişiminde bulunma ihtimaline karşı yeterli dikkati göstermediği belirtiliyor.

Bu nedenle sanığın "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi isteniyor.