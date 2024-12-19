Zonguldak'ta Temizlik Personelinden Örnek Davranış

Zonguldak'ta temizlik personeli, pazar yerinde buldukları içinde para olan poşeti sahibine ulaştırdı.

Zonguldak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan Barış Aydın (43) ve Rıza Koçaklı (28), Soğuksu pazar yerinde yaptıkları temizlik çalışması sırasında içinde para olan bir poşet buldu.

Pazar yerindeki güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu poşetin, pazarcı esnafı Mustafa Toprak'a ait olduğu anlaşıldı.

Kilimli ilçesinde ikamet eden Toprak'ın görüntülü arama yoluyla onay alınarak poşet, yakını Mustafa Aksu'ya teslim edildi.

Barış Aydın ve Rıza Koçaklı, insanlık görevini yerine getirdiklerini kaydetti.