Zonguldak'ta telef olan sahipsiz köpeklerin çöplüğe atıldığı iddiası

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde telef olan ve çöplüğe atılan 5 sahipsiz köpek için inceleme başlatıldı.

Pehlivanlar Mahallesi'ndeki çöplük alanında köpek ölülerine gören vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Çaycuma Belediyesi yetkililerine vatandaşların çektiği fotoğrafların ulaşması üzerine ekipler inceleme başlattı.

Çaycuma Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimi Esra Korkmaz, AA muhabirine, bir vatandaş tarafından çekilen fotoğrafların ellerine ulaşmasının ardından olaydan bilgileri olduğunu söyledi.

Korkmaz, "Normalde burada ölen köpeklerin zaten gömülme işlemleri gerçekleştiriliyor. Köpekleri birileri mi bıraktı, yoksa zehirlenme durumu mu var oraya atıldı başka bir vatandaş tarafından, bu konuda bizim de bir bilgimiz yok. Burada hayvan katliamı, telef edilmesi gibi bir durum kesinlikle yok. Olayı inceleme altına aldık. Burada yeri geliyor bir canı kurtarmak için saatlerimizi veriyoruz." dedi.