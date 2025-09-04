Zonguldak'ta Tefecilik Operasyonu: Baba ve Oğlu Gözaltında
Zonguldak'ta, yaklaşık 50 kişi, E.D. ve oğlu D.D.'nin tefecilik yaptığı ve kendilerini mağdur ettiği gerekçesiyle şikayette bulundu. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dün düzenlenen operasyonda E.D. ve C.D. gözaltına alındı. Baba ve oğlunun evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda senet, ruhsatsız silah ve mermiler ele geçirildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler Ereğli Adliyesi'ne sevk edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel