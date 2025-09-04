Haberler

Zonguldak'ta Tefecilik Operasyonu: Baba ve Oğlu Gözaltında

Zonguldak'ta Tefecilik Operasyonu: Baba ve Oğlu Gözaltında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta düzenlenen operasyonda, tefecilik yaptıkları iddiasıyla E.D. (73) ve oğlu D.D. (41) gözaltına alındı. Toplam 50 kişi, baba ve oğuldan şikayetçi oldu. Evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda senet ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

ZONGULDAK'ta, polisin düzenlediği operasyonda E.D. (73) ve oğlu D.D. (41) tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zonguldak'ta, yaklaşık 50 kişi, E.D. ve oğlu D.D.'nin tefecilik yaptığı ve kendilerini mağdur ettiği gerekçesiyle şikayette bulundu. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dün düzenlenen operasyonda E.D. ve C.D. gözaltına alındı. Baba ve oğlunun evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda senet, ruhsatsız silah ve mermiler ele geçirildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler Ereğli Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Montella ve Merih'ten 'Futbolcular arasında sorun var mı?' sorusuna yanıt

Bütün ülkenin cevabını merak ettiği soruyu yanıtladılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Takım kaptanı listede yok! İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosu

Takım kaptanı listede yok! İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.