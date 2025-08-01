Zonguldak'ta Tefecilik Operasyonu: 3 Kardeş ve Baba Gözaltına Alındı

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Zonguldak'ta belediye çalışanı 3 kardeş ile babaları, çalıştıkları kurumdaki personele faizle para verdikleri iddiasıyla gözaltına alındı. Tefecilik suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

ZONGULDAK'ta 'tefecilik' operasyonunda belediye çalışanı 3 kardeş ile babaları gözaltına alındı. Belediye çalışanlarına faizle para verdikleri iddia edilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, belediyede çalışan 3 kardeş ile babalarının çalıştıkları kurumun çalışanlarına faizle para verdiklerini tespit etti. 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından polis ekipleri şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda Zonguldak Belediyesi'nde çalışan O.K., V.K. ve S.K. ile babaları Y.K. gözaltına alındı. Tefecilik suçlamasıyla gözaltına alınan 3 kardeş ile babaları emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılık işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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