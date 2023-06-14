Zonguldak'ta tefecilik operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı

Zonguldak'ta çek, senet imzalatıp, icra ya da temlik yolu ile 1 milyon TL haksız kazanç elde ettiği belirlenen 2 şüpheli, gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi.

ZONGULDAK'ta çek, senet imzalatıp, icra ya da temlik yolu ile 1 milyon TL haksız kazanç elde ettiği belirlenen 2 şüpheli, gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, dün 'Paravan' adı verilen operasyon kapsamında 4 adrese baskın yaptı. 5 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde çok sayıda borç senedi, çek, icra ve temlik evrakı ele geçirildi. 3 şüpheli serbest bırakılırken, Ahmet D. (49) ile Teyfik T. (65) 'tefecilik' suçlaması ile adliyeye sevk edildi. 2 şüphelinin çek, senet imzalatıp, icra ya da temlik yolu ile 1 milyon TL haksız kazanç elde ettiği, temlik işlemlerini ise eşleri vasıtası ile yaptıkları belirlendi. Soruşturma sürüyor.

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